Мойес прокомментировал победу над «Ливерпулем»

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги состоялся поединок между лондонским «Вест Хэмом» и «Ливерпулем». Победу в матче отпраздновали «молотобойцы» со счетом 3:2. Своими впечатлениями от встречи поделился наставник столичного коллектива Дэвид Мойес.

«Великолепный результат в матче с очень сильным соперником. Команда показала хорошую игру после перерыва. У нас получилось забить три мяча. Возможно, в другой день мы бы забили еще больше голов», - передает слова специалиста BBC Sport.

После 11 туров лондонский коллектив имеет в своем активе 23 балла и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. В свою очередь мерсисайдцы с 22 очками занимают четвертое место.