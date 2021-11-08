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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Влахович не хочет переходить в «Арсенал»

08 Ноября 2021 • 08:10 Комментировать

Сербский форвард Душан Влахович вряд ли окажется в лондонском «Арсенале», об этом рапортует Football-Italia. «Канониры» хотят подписать игрока в зимнее трансферное окно, однако сам нападающий намерен отказаться от предложения, поскольку имеет много других вариантов.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему футболисту со стороны туринского «Ювентуса», миланского «Интера» и мадридского «Атлетико».

Действующее трудовое соглашение Душана с «фиалками» рассчитано до лета 2023 года. Серб уже заявил, что не станет продлевать контракт. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Душан Влахович
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