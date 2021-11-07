«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Вест Хэму»

«Ливерпуль» не подтвердил статус безусловного фаворита в выездном поединке против «Вест Хэма», соседа по турнирной таблице. Всё началось с неудачи Алиссона, пропустившего гола после подачи углового. Трент Александер-Арнольд вернул интригу в игру в конце первого тайма, но после перерыва дуплет Пабло Форнальса и Курта Зума поставил «красных» на грань катастрофы. Ливерпульцы смогли отыграть только один мяч - 2:3. «Молотобойцы» потеснили соперника с третьего места и сравнялись по очкам с «Манчестер Сити».
Протокол игры
|(1:0) Алиссон Бекер 4'
|41' Александер-Арнольд Трент (1:1)
|(2:1) Форнальс Пабло 67'
|(3:1) Зума Курт 74'
|83' Ориги Дивок (3:2)
Фабьянски Лукаш • Джонсон Бен • Зума Курт • Огбонна Анджело 22' ( Доусон Крэйг ( 22') • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • 45'Райс Деклан • Боуэн Джаррод 84' ( Цоуфал Владимир ( 84') • Форнальс Пабло • Бенрахма Саид 86' ( Масуаку Артур ( 86') • Антонио Майкл
Запасные: Лансини Мануэль • Ноубл Марк • Фредерикс Райан • Крал Алекс • Диоп Исса • Ареола Альфонс
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • 56'Матип Жоэль • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • Хендерсон Джордан • Фабиньо Энрике 80' ( Минамино Такуми ( 80') • Окслейд-Чемберлен Алекс 68' ( Алькантара Тьяго ( 68') • Салах Мохамед • Жота Диогу 76' ( Ориги Дивок ( 76') • Мане Садио
Запасные: Филлипс Натаниэль • Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Цимикас Костас • Конате Ибраима • Мортон Тайлер
07 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).