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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Вест Хэму»

07 Ноября 2021 • 21:31 Комментировать (2)
Вест Хэм
3:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» не подтвердил статус безусловного фаворита в выездном поединке против «Вест Хэма», соседа по турнирной таблице. Всё началось с неудачи Алиссона, пропустившего гола после подачи углового. Трент Александер-Арнольд вернул интригу в игру в конце первого тайма, но после перерыва дуплет Пабло Форнальса и Курта Зума поставил «красных» на грань катастрофы. Ливерпульцы смогли отыграть только один мяч - 2:3. «Молотобойцы» потеснили соперника с третьего места и сравнялись по очкам с «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Вест Хэм 3:2 Ливерпуль
(1:0) Алиссон Бекер 4'    
    41' Александер-Арнольд Трент (1:1)
(2:1) Форнальс Пабло 67'    
(3:1) Зума Курт 74'    
    83' Ориги Дивок (3:2)
Фабьянски Лукаш Джонсон Бен Зума Курт Огбонна Анджело   22' (Доусон Крэйг (   22') Крессуэлл Арон Соучек Томаш   45' Райс Деклан Боуэн Джаррод   84' (Цоуфал Владимир (   84') Форнальс Пабло Бенрахма Саид   86' (Масуаку Артур (   86') Антонио Майкл
Запасные: Лансини Мануэль Ноубл Марк Фредерикс Райан Крал Алекс Диоп Исса Ареола Альфонс
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент   56' Матип Жоэль Ван Дейк Виргил Робертсон Эндрю Хендерсон Джордан Фабиньо Энрике   80' (Минамино Такуми (   80') Окслейд-Чемберлен Алекс   68' (Алькантара Тьяго (   68') Салах Мохамед Жота Диогу   76' (Ориги Дивок (   76') Мане Садио
Запасные: Филлипс Натаниэль Келлехер Каомхин Уильямс Неко Цимикас Костас Конате Ибраима Мортон Тайлер
07 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Ливерпуль Вест Хэм
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Leonardis
07 Ноября 2021 в 21:38
Лиха беда начало...
Snk6565
07 Ноября 2021 в 21:37
Вот что происходит в этом мире?...вспоминая безвольный, полудохлый (напрашиваются ассоциации) МЮ под руководством Мойеса...и сравнивая его с нынешним Хаммерс под тем же руководством...небо и земля...ну, вот как так происходит?
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окончен Арсенал 1:0 Уотфорд
окончен Лидс 1:1 Лестер
окончен Эвертон 0:0 Тоттенхэм
окончен Вест Хэм 3:2 Ливерпуль
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