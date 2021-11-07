«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Вест Хэму»

«Ливерпуль» не подтвердил статус безусловного фаворита в выездном поединке против «Вест Хэма», соседа по турнирной таблице. Всё началось с неудачи Алиссона, пропустившего гола после подачи углового. Трент Александер-Арнольд вернул интригу в игру в конце первого тайма, но после перерыва дуплет Пабло Форнальса и Курта Зума поставил «красных» на грань катастрофы. Ливерпульцы смогли отыграть только один мяч - 2:3. «Молотобойцы» потеснили соперника с третьего места и сравнялись по очкам с «Манчестер Сити».