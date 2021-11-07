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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» уволила тренера, который сходу вывел команду в АПЛ

07 Ноября 2021 • 17:04 Комментировать
Астон Вилла
...
Брайтон
2.65 3.40 2.70
20.11 18:00

В Премьер-лиге Англии произошла ещё одна тренерская отставка. Ранее «Норвич» дождался первой победы в сезоне, чтобы разорвать отношения с Даниэлем Фарке. В воскресенье было объявлено об увольнении Дина Смита с должности рулевого «Астон Виллы». Бирмингемцы в текущем сезоне выступают не очень хорошо и идут на 15-м месте, набрав 10 очков после 11 проведенных поединков.

Отметим, что с Дином Смитом «вилланы» вернулись в Премьер-лигу в 2019 году, а также играли в решающем матче за Кубок лиги. 50-летний Смит ранее тренировал «Улсолл» и «Брентфорд».

В следующем матче 20 ноября «Астон Вилла» сыграет против «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Дин Смит
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