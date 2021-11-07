«Астон Вилла» уволила тренера, который сходу вывел команду в АПЛ

В Премьер-лиге Англии произошла ещё одна тренерская отставка. Ранее «Норвич» дождался первой победы в сезоне, чтобы разорвать отношения с Даниэлем Фарке. В воскресенье было объявлено об увольнении Дина Смита с должности рулевого «Астон Виллы». Бирмингемцы в текущем сезоне выступают не очень хорошо и идут на 15-м месте, набрав 10 очков после 11 проведенных поединков.

Отметим, что с Дином Смитом «вилланы» вернулись в Премьер-лигу в 2019 году, а также играли в решающем матче за Кубок лиги. 50-летний Смит ранее тренировал «Улсолл» и «Брентфорд».

В следующем матче 20 ноября «Астон Вилла» сыграет против «Брайтона».