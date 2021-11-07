Жота: «Можно поставить Салаха на один уровень с Роналду»

Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота в восторге от игры форварда Мохамеда Салаха.

- Он забивает играючи. Классные голы, индивидуальные голы. И нам это помогает, потому что рядом с нами на поле игрок, способный решать судьбу матча, а соперники понимают, что нужно быть очень острожными. Мы пользуемся зонами, которые нам предоставляются из-за плотной опеки Салаха, - заявил Жота Sky Sports.

- У меня было такое же чувство во время игры за сборную Португалии с Роналду. Я думаю, что можно поставить Салаха на тот же уровень, хотя Роналду делает подобное очень много лет, - добавил Жота.

Салах в текущем сезоне является лучшим бомбардиров и ассистентом в команде - 15 голов и 6 передач в 14 матчах.