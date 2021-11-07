Эвра: «В «МЮ» не любят Погба, ветераны клуба и фанаты ненавидят его»

Экс-игрок сборной Франции и «МЮ» Патрис Эвра высказался о положении своего соотечественника Поля Погба в манкунианском гранде.

«Я хотел бы врезать его агенту, потому что он выставляет Поля в плохом свете. Погба не ощущает любви в «МЮ». Ветераны клуба ненавидят его. Многие фанаты негативно реагируют на Погба. Люди чересчур жестоки к нему. Поль больше не является частью «Юнайтед», - приводит слова Патриса таблоид Daily Mail.

В этом сезоне чемпионата Англии 28-летний полузащитник отдал семь голевых передач в девяти поединках. Действующее соглашение Погба с манкунианцами рассчитано до середины 2022 года.