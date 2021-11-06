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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Норвич» уволил главного тренера официально

06 Ноября 2021 • 22:43 Комментировать
Брентфорд
1:2
Норвич
окончен

Несмотря на то, что сегодня, 6-го ноября, «Норвич» одержал свою дебютную победу в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, главный тренер команды Даниэль Фарке был отправлен в отставку.

Об этом пресс-служба клуба сообщила через несколько часов после успешно проведенного «канарейками» поединка с «Брентфордом». По всей видимости, о расторжении контракта стороны договорились еще заранее, но дали специалисту доработать с командой до паузы на международные матчи.

В это время боссы «Норвича» и начнут поиски нового наставника, пишет британская пресса. Фарке оставил после себя коллектив, расположившийся на последнем месте в чемпионате. До выхода из зоны вылета – 5 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Даниэль Фарке
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