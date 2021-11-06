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Тухель рассказал, чего не хватило «Челси» в поединке с «Бёрнли»

06 Ноября 2021 • 21:27 Комментировать
Челси
1:1
Бёрнли
окончен

Лондонский «Челси» упустил возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сыграв вничью с «Бёрнли» (1:1) в матче 11-го тура. «Синие» пропустили гол за 10 минут до финального свистка, не сумев перед этим реализовать ряд своих моментов.

Главный тренер команды Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции назвал причины случившегося. «Считаю, что мы провели хорошую игру. В любой другой день довели бы ее до победы в 99 из 100 случаев. Сами виноваты, кончено, но позволили сопернику украсть у нас два очка. С другой стороны, не могу упрекнуть в чем-то своих футболистов. Просто надо быть более внимательными», - цитирует немецкого специалиста BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бёрнли Томас Тухель
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