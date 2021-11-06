Конте: «Тоттенхэм» пока не готов к борьбе за чемпионство»

Новый наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о перспективах своей команды в борьбе за чемпионский титул.

«Мы пока не готовы к борьбе за золотые медали. Уже несколько команд оторвались, это должно нас мотивировать. «Тоттенхэм» должен усерднее трудиться, чтобы ворваться в борьбу за чемпионство. Но в настоящий момент нужно быть реалистами. Я сконцентрирован на настоящем и строю планы на будущее. Однако только вместе мы сможем добиться успеха», - приводит слова итальянца ESPN.

По итогам десяти туров «шпоры» занимают девятое место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Челси» на десять баллов.