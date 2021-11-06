Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 287 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Тоттенхэм» пока не готов к борьбе за чемпионство»

06 Ноября 2021 • 16:37 Комментировать

Новый наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о перспективах своей команды в борьбе за чемпионский титул.

«Мы пока не готовы к борьбе за золотые медали. Уже несколько команд оторвались, это должно нас мотивировать. «Тоттенхэм» должен усерднее трудиться, чтобы ворваться в борьбу за чемпионство. Но в настоящий момент нужно быть реалистами. Я сконцентрирован на настоящем и строю планы на будущее. Однако только вместе мы сможем добиться успеха», - приводит слова итальянца ESPN.

По итогам десяти туров «шпоры» занимают девятое место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Челси» на десять баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 78 минута Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити 4 3.85 1.88
06.11  18:00 Брентфорд ... Норвич 1.81 3.8 4.4
06.11  18:00 Кристал Пэлас ... Вулверхэмптон 2.7 3.25 2.8
06.11  18:00 Челси ... Бёрнли 1.28 6 11
06.11  20:30 Брайтон ... Ньюкасл 1.88 3.75 4.1
07.11  17:00 Арсенал ... Уотфорд 1.65 4.1 5.2
07.11  17:00 Лидс ... Лестер 2.9 3.45 2.5
07.11  17:00 Эвертон ... Тоттенхэм 2.65 3.35 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
16:57 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» нужно предпринимать радикальные меры, иначе нас ждёт разгром»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Тоттенхэм» пока не готов к борьбе за чемпионство»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Роналду - в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на дерби с «Манчестер Сити»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп не считает «Ливерпуль» лучшей командой мира 2
14:26 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «У меня одного столько же титулов в АПЛ, сколько у «Манчестер Сити» 6
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет усилиться защитником «Челси»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» считает возвращение Роналду в «МЮ» ошибкой 6
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» объявит о назначении Хау до конца дня
10:41 · Англия. Премьер-лига
Роналду второй месяц подряд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед»
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался полузащитником «Арсенала»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Роналду будет забивать голы даже в 75 лет» 1
09:21 · Англия. Премьер-лига
Тухель заявил, что «Челси» может подписать Кунде 1
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» проиграла в пятый раз подряд, пропустив от «Саутгемптона» на третьей минуте
05 Ноября
22:04 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 7 ноября 2021
21:55 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: У Сульшера и Гвардиолы разное видение футбола
Все новости
Рекомендуем