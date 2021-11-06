Клопп не считает «Ливерпуль» лучшей командой мира

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не считает свою команду лучшей в мире.

«Мы – не лучшая команда мира. Это звание нас никогда не интересовало. «Ливерпуль» хочет иметь возможность сыграть против лучшей команды мира и победить ее. Без разницы, что это будет за соперник. Болельщики ждут от нас только побед, поэтому мы обязаны стремиться к успеху. Нелегко всегда быть под давлением», - передает слова специалиста Sky Sports.

После десяти туров Премьер-лиги мерсисайдский коллектив занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Челси» на три балла.