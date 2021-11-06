«Реал» хочет усилиться защитником «Челси»

Немецкий защитник Антонио Рюдигер может покинуть лондонский «Челси» и продолжить карьеру в испанском чемпионате, где заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал».

Согласно информации журналистов AS, в «королевском» клубе следят за ситуацией Рюдигера в английском клубе. Стороны пока не договорились о продлении трудового договора, истекающего летом 2022 года. Мадридцы рассчитывают заполучить игрока бесплатно следующим летом и готовы обсудить с ним сделку в январе.

Антонио хочет зарабатывать 12 миллионов евро, и «Реал» готов выполнить требование немецкого футболиста.