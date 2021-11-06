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Экс-игрок «Ливерпуля» считает возвращение Роналду в «МЮ» ошибкой

06 Ноября 2021 • 11:46 Комментировать (1)

Экс-футболист «Ливерпуля» Джон Барнс поделился мнением о трансферах Джедона Санчо и Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Переход Джедона не является ошибкой. Ошибочным стал трансфер Криштиану. Почему? Из-за его прихода в команде нарушился баланс. Санчо купили за огромные деньги, но он не может себя проявить, ведь для него нет места на поле. Мне жаль этого игрока, как и Гринвуда с Рэшфордом. Главная ставка будет на Роналду», - приводит слова Барнса таблоид Daily Mail.

КриРо провел в сезоне-2021/2022 11 матчей в составе манкунианцев и забил девять голов. Санчо принял участие в 12 матчах, но результативными действиям не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джон Барнс
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Макс
06 Ноября 2021 в 12:06
А я предупреждал ,ну т.е мысли в слух )) Не надо было Санчо уходить с Дортмунда ,ну а теперь будет греть лавку ,а в дальнейшем отправится по арендам . Мне тоже жаль этого парнишку ,не в ту команду он ушёл . Кристинка всегда будет в приоритете у таких тренеров как Сульшер .Сейчас как минимум уже 3 игрока на выход с приходом Кристинки . Кавани , Ван де Бэк , Погба это те кто на слуху ,и ещё ряд футболистов и здесь же будет и Санчо ,увыы.
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