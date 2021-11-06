Экс-игрок «Ливерпуля» считает возвращение Роналду в «МЮ» ошибкой

Экс-футболист «Ливерпуля» Джон Барнс поделился мнением о трансферах Джедона Санчо и Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Переход Джедона не является ошибкой. Ошибочным стал трансфер Криштиану. Почему? Из-за его прихода в команде нарушился баланс. Санчо купили за огромные деньги, но он не может себя проявить, ведь для него нет места на поле. Мне жаль этого игрока, как и Гринвуда с Рэшфордом. Главная ставка будет на Роналду», - приводит слова Барнса таблоид Daily Mail.

КриРо провел в сезоне-2021/2022 11 матчей в составе манкунианцев и забил девять голов. Санчо принял участие в 12 матчах, но результативными действиям не отметился.