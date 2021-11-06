«Ньюкасл» объявит о назначении Хау до конца дня

43-летний британский специалист Эдди Хау согласовал детали контракта с «Ньюкаслом», об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил инсайдер Крэйг Хоуп.

По сведениям журналиста, «сороки» должны официально объявить о подписании трудового соглашения перед сегодняшней встречей против «Брайтона» в рамках английской Премьер-лиги. Хау займет место наставника команды, которое пустует после отставки Стива Брюса.

«Ньюкасл» сменил главного тренера из-за провального выступления команды в нынешнем сезоне. После десяти туров команда набрала всего четыре балла и занимает предпоследнее место в таблице АПЛ.