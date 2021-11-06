Роналду второй месяц подряд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед»

Прошло голосование за лучшего футболиста «Манчестер Юнайтед» по итогам октября. Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», победителем в данной номинации стал португальский голеадор Криштиану Роналду.

Примечательно, что 36-летний нападающий второй месяц подряд становится лауреатом этой награды.

В текущем сезоне КриРо принял участие в 12 поединках манкунианцев, отметившись девятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Роналду вернулся на «Олд Траффорд» из туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно. Контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2023 года.