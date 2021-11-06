Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 227 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» заинтересовался полузащитником «Арсенала»

06 Ноября 2021 • 10:16 Комментировать

Полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гендузи, который выступает на правах аренды за французский «Марсель, попал в сферу интересов «Ньюкасла». Новые владельцы «сорок» рассматривают вариант с подписанием 22-летнего игрока средней линии, об этом рапортует Footmercato.

Сделка может быть оформлена следующим летом, когда завершится арендное соглашение футболиста с провансальцами.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Маттео провел 12 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.

Трансферная стоимость Гендузи оценивается в 22 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Маттео Гендузи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.11  15:30 Манчестер Юнайтед ... Манчестер Сити 4 3.85 1.88
06.11  18:00 Брентфорд ... Норвич 1.81 3.8 4.4
06.11  18:00 Кристал Пэлас ... Вулверхэмптон 2.7 3.25 2.8
06.11  18:00 Челси ... Бёрнли 1.28 6 11
06.11  20:30 Брайтон ... Ньюкасл 1.88 3.75 4.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался полузащитником «Арсенала»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Роналду будет забивать голы даже в 75 лет»
09:21 · Англия. Премьер-лига
Тухель заявил, что «Челси» может подписать Кунде 1
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» проиграла в пятый раз подряд, пропустив от «Саутгемптона» на третьей минуте
05 Ноября
22:04 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 7 ноября 2021
21:55 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: У Сульшера и Гвардиолы разное видение футбола
21:28 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 7 ноября 2021
21:26 · Англия. Премьер-лига
Алиссон: Салах заслужил «Золотой мяч» 7
21:16 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Уотфорд»: прогноз на матч чемпионата Англии – 7 ноября 2021
20:56 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал, с какой целью пришёл в «Тоттенхэм» 3
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»
19:22 · Англия. Премьер-лига
Погба сообщил руководству «МЮ», что ждёт улучшенное предложение по новому контракту 4 слухи
19:17 · Англия. Премьер-лига
​Тухель рад, что Конте возглавил «Тоттенхэм»
18:44 · Англия. Премьер-лига
​Конте: Дайте мне время 1
17:53 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» подготовил крупное предложение по Влаховичу
Все новости
Рекомендуем