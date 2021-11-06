«Ньюкасл» заинтересовался полузащитником «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гендузи, который выступает на правах аренды за французский «Марсель, попал в сферу интересов «Ньюкасла». Новые владельцы «сорок» рассматривают вариант с подписанием 22-летнего игрока средней линии, об этом рапортует Footmercato.

Сделка может быть оформлена следующим летом, когда завершится арендное соглашение футболиста с провансальцами.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Маттео провел 12 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.

Трансферная стоимость Гендузи оценивается в 22 миллиона евро.