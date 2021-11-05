Алиссон: Салах заслужил «Золотой мяч»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер отметил высокую работоспособность своего одноклубника Мохамеда Салаха. Он надеется, что форвард сможет получить «Золотой мяч».

По словам голкипера, нападающий много работает над собой.

«Салах работает в интересах команды и не думает только о себе. Он великолепен. Конечно, он заслужил получить «Золотой мяч».

Буду рад, если эта награда достанется ему. Он приносит команде очень много пользы. Салах заслужил этот приз», — цитирует Алисона Mirror.

В нынешнем сезоне египтянин провел 14 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.