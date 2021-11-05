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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алиссон: Салах заслужил «Золотой мяч»

05 Ноября 2021 • 21:26 Комментировать (1)

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер отметил высокую работоспособность своего одноклубника Мохамеда Салаха. Он надеется, что форвард сможет получить «Золотой мяч».

По словам голкипера, нападающий много работает над собой. 

«Салах работает в интересах команды и не думает только о себе. Он великолепен. Конечно, он заслужил получить «Золотой мяч».

Буду рад, если эта награда достанется ему. Он приносит команде очень много пользы. Салах заслужил этот приз», — цитирует Алисона Mirror.

В нынешнем сезоне египтянин провел 14 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Алиссон Бекер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
05 Ноября 2021 в 23:30
Если Ливер проведет продуктивный сезон и выиграет АПЛ и ЛЧ или ЛЧ и АПЛ в тройке, и Салах будет везде в центре внимания, то в следующей году может. Для этого ему нужна стабильность и титулы
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