Конте рассказал, с какой целью пришёл в «Тоттенхэм»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о задачах, которые перед ним поставлены в лондонском коллективе. Специалист отметил, что сталкивается с серьезным вызовом.

Конте хочет, чтобы команда вновь завоевывала титулы. Он надеется достичь со «шпорами» больших успехов.

«У этой команды есть перспективы. Будем работать, чтобы стать сильнее», - цитирует Конте ВВС.

Антонио был назначен на пост наставника «Тоттенхэма» 2 ноября. Итальянец уже успел одержать первую победу. Ранее «шпоры» в Лиге конференций одолели «Витесс» (3:2).