Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 271 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте рассказал, с какой целью пришёл в «Тоттенхэм»

05 Ноября 2021 • 20:56 Комментировать

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о задачах, которые перед ним поставлены в лондонском коллективе. Специалист отметил, что сталкивается с серьезным вызовом.

Конте хочет, чтобы команда вновь завоевывала титулы. Он надеется достичь со «шпорами» больших успехов.

«У этой команды есть перспективы. Будем работать, чтобы стать сильнее», - цитирует Конте ВВС.

Антонио был назначен на пост наставника «Тоттенхэма» 2 ноября. Итальянец уже успел одержать первую победу. Ранее «шпоры» в Лиге конференций одолели «Витесс» (3:2).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.11  23:00 Саутгемптон ... Астон Вилла 2.43 3.45 2.95
06.11  15:30 Манчестер Юнайтед ... Манчестер Сити 4 3.85 1.88
06.11  18:00 Брентфорд ... Норвич 1.81 3.8 4.4
06.11  18:00 Кристал Пэлас ... Вулверхэмптон 2.7 3.25 2.8
06.11  18:00 Челси ... Бёрнли 1.28 6 11
06.11  20:30 Брайтон ... Ньюкасл 1.88 3.75 4.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
20:56 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал, с какой целью пришёл в «Тоттенхэм»
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»
19:22 · Англия. Премьер-лига
Погба сообщил руководству «МЮ», что ждёт улучшенное предложение по новому контракту 1 слухи
19:17 · Англия. Премьер-лига
​Тухель рад, что Конте возглавил «Тоттенхэм»
18:44 · Англия. Премьер-лига
​Конте: Дайте мне время 1
17:53 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» подготовил крупное предложение по Влаховичу
17:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не считает, что дерби с «МЮ» – особенное 1
17:02 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Нельзя надеяться на лёгкий путь, если возглавляешь «Манчестер Юнайтед»
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Влашич не сыграл за «Вест Хэм» в Лиге Европы из-за удара по голове
16:49 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: Смешно слушать, что Роналду мешает команде 3
16:46 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино не поможет «Ливерпулю» в ближайшее время
16:24 · Англия. Премьер-лига
​Кейн: «Надеемся, что Конте выведет «Тоттенхэм» на новый уровень»
15:49 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг и Кавани нужны «Барселоне» слухи
15:41 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернадеш – о Сульшере: «Легче всего обвинить во всём тренера» 3
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» возобновил интерес к форварду сборной Швеции слухи
Все новости
Рекомендуем