​Тухель рад, что Конте возглавил «Тоттенхэм»

На пятничной пресс-конференции рулевой «Челси» Томас Тухель высказался по поводу назначения Антонио Конте в «Тоттенхэме».

- Назначение Конте – хорошая новость для АПЛ. Это один из лучших в мире тренеров. Просто посмотрите на список его достижений. Из-за прихода Конте играть против «Тоттенхэма» станет сложнее, - сказал Тухель.

Смог ли бы я возглавить «Тоттенхэм» после «Челси», как это сделал Конте? У меня достаточно работы, я счастлив тем, где нахожусь сейчас, - сказал немецкий тренер со смехом.

В субботу «Челси» сыграет с «Бёрнли», а на следующий день «Тоттенхэм» сразится с «Эвертоном».