​«Арсенал» подготовил крупное предложение по Влаховичу

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович отказался от продления контракта с «Фиорентиной», хотя клуб предлагал ему увеличение заработной платы в пять раз. Сербский футболист настроен переходить в более статусный клуб, благо интерес к нему проявляют многие.

Согласно данным итальянского Sky, крупное предложение по Душану Влаховичу подготовил «Арсенал». Лондонцы готовы выплатить «Фиорентине» 80 миллионов евро уже в зимнее трансферное окно.

При этом говорить о переезде Душана Влаховича в Лондон пока не приходится. Агенты серба ждут предложений от других клубов.

В 12 матчах сезона 2021/2022 21-летний Душан Влахович забил 10 голов. Эксперты портала transfermarkt оценивают серба в 50 миллионов евро.