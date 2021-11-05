​Влашич не сыграл за «Вест Хэм» в Лиге Европы из-за удара по голове

В четверг вечером «Вест Хэм» проводил гостевой матч Лиги Европы против бельгийского «Генка». Полузащитник Никола Влашич, который ранее выступал за московский ЦСКА, не попал даже в число запасных игроков команды. Как сообщает Sportske novosti, в среду на тренировке Влашич получил сильный удар по голове от партнёра в борьбе за мяч. По данным источника, хорват хотел сыграть в Бельгии на свой страх и риск, но врачи категорически запретили ему этого делать. К потенциальным травмам головы спортивные медики относятся предельно осторожно.

Пока неизвестно, сыграет ли Никола Влашич против «Ливерпуля» в воскресенье. Всё зависит от решения врачей «Вест Хэма».