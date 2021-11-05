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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фирмино не поможет «Ливерпулю» в ближайшее время

05 Ноября 2021 • 16:46 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
4.40 4.10 1.72
07.11 19:30

Юрген Клопп рассказал о состоянии некоторых футболистов «Ливерпуля» в преддверии матча Премьер-лиги против «Вест Хэма». Слова немецкого тренера были опубликованы на сайте мерсисайдского клуба.

Роберто Фирмино получил достаточно серьёзную травму подколенного сухожилия. Клопп не стал называть точных сроков восстановления бразильца, но отметил, что это точно произойдёт уже после паузы на матчи сборных.

Джо Гомес и Кёртис Джонс тоже находятся в лазарете. Они могут вернуться сразу после ноябрьской международной паузы.

А вот Тьяго Алькантара и Фабиньо имеют шансы сыграть против «Вест Хэма» 7 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара Роберто Фирмино Фабиньо Джо Гомес Кёртис Джонс
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