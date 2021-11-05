«Барселона» активно работает в направлении усиления составы команды. В эфире El Chiringuito прозвучала информация о том, что в сферу интересов клуба входят Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» и Эдинсон Кавани из «Манчестер Юнайтед». По данным источника, директор каталонского клуба Матеу Алемани уже дважды ездил в Манчестер и обсуждал возможные переходы этих игроков.

Стоит отметить, что из-за проблем с сердцем как минимум три месяца играть не будет Серхио Агуэро. «Барселоне» в сложившейся ситуации нужно думать о том, как усилить атакующую линию команды уже в зимнее трансферное окно.