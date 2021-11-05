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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп хочет видеть Азара в «Ливерпуле»

05 Ноября 2021 • 12:25 Комментировать (2)

На Туманном Альбионе появился претендент на бельгийского полузащитника Эдена Азара, от которого планирует избавиться мадридский «Реал». Согласно информации таблоида The Sun, в подписании игрока заинтересован «Ливерпуль».

Наставник мерсисайдского клуба Юрген Клопп является инициатором сделки. По мнению немецкого тренера, Азар еще на многое способен. Специалист верит, что бельгиец сможет реанимировать карьеру в АПЛ.

До переезда в Испанию Эден на протяжении семи лет защищал цвета лондонского «Челси».

Контракт полузащитника со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная цена игрока составляет 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эден Азар Юрген Клопп
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ibray
05 Ноября 2021 в 13:33
>> 25 миллионов евро
Перец, старый дурак, будь ты проклят!!!
San13
05 Ноября 2021 в 14:19
Посмотри на прошлое руководство Барсы, Перец по сравнению с Барто просто красавчик в плане менеджмента.
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