Клопп хочет видеть Азара в «Ливерпуле»

На Туманном Альбионе появился претендент на бельгийского полузащитника Эдена Азара, от которого планирует избавиться мадридский «Реал». Согласно информации таблоида The Sun, в подписании игрока заинтересован «Ливерпуль».
Наставник мерсисайдского клуба Юрген Клопп является инициатором сделки. По мнению немецкого тренера, Азар еще на многое способен. Специалист верит, что бельгиец сможет реанимировать карьеру в АПЛ.
До переезда в Испанию Эден на протяжении семи лет защищал цвета лондонского «Челси».
Контракт полузащитника со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная цена игрока составляет 25 миллионов евро.
Перец, старый дурак, будь ты проклят!!!