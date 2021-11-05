Клопп хочет видеть Азара в «Ливерпуле»

На Туманном Альбионе появился претендент на бельгийского полузащитника Эдена Азара, от которого планирует избавиться мадридский «Реал». Согласно информации таблоида The Sun, в подписании игрока заинтересован «Ливерпуль».

Наставник мерсисайдского клуба Юрген Клопп является инициатором сделки. По мнению немецкого тренера, Азар еще на многое способен. Специалист верит, что бельгиец сможет реанимировать карьеру в АПЛ.

До переезда в Испанию Эден на протяжении семи лет защищал цвета лондонского «Челси».

Контракт полузащитника со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная цена игрока составляет 25 миллионов евро.