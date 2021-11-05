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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ готов заплатить 55 млн евро за тер Штегена

05 Ноября 2021 • 11:57 Комментировать

Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. По сообщениям журналистов The Sun, голкипер имеет вариант продолжения карьеры в английском чемпионате.

Оформить переход Марка-Андре хочет «Ньюкасл», получивший новых богатых владельцев. Руководство «сорок» хочет усилить вратарскую линию, и обозначило тер Штегена в качестве главной цели. Английский клуб готов выделить на покупку вратаря 47 миллионов фунтов (~55 миллионов евро).

Сам же голкипер не горит желанием уходить из «Барселоны». Если же трансфер будет неизбежен, Марк-Андре предпочтет возвращение на родину переезду в «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Марк-Андре Тер Штеген
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