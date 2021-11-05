Клуб АПЛ готов заплатить 55 млн евро за тер Штегена

Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. По сообщениям журналистов The Sun, голкипер имеет вариант продолжения карьеры в английском чемпионате.

Оформить переход Марка-Андре хочет «Ньюкасл», получивший новых богатых владельцев. Руководство «сорок» хочет усилить вратарскую линию, и обозначило тер Штегена в качестве главной цели. Английский клуб готов выделить на покупку вратаря 47 миллионов фунтов (~55 миллионов евро).

Сам же голкипер не горит желанием уходить из «Барселоны». Если же трансфер будет неизбежен, Марк-Андре предпочтет возвращение на родину переезду в «Ньюкасл».