Вратарь сборной России заинтересовал два клуба АПЛ

Российский голкипер Никита Хайкин, который выступает в чемпионате Норвегии на «Будё-Глимт», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует Football Insider.

По данным источника, заинтересованность в переходе 26-летнего вратаря проявляют два клуба. Речь идет об «Уотфорде» и «Норвиче». Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Хайкин может беспрепятственно переехать на Туманный Альбион, поскольку у него есть британский паспорт.

Напомним, что Никита включен в итоговую заявку сборной России на решающие матчи отборочного раунда чемпионата мира-2022.