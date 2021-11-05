Фердинанд оценил шансы Роналду на «Золотой мяч»

Экс-футболист сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд поделился мнением о том, сумеет ли 36-летний португалец Криштиану Роналду выиграть еще один «Золотой мяч».

«В этом году КриРо не входит в число фаворитов на престижную награду. Все потому, что его команды не смогли добиться успеха в прошлом сезоне. К тому же, он был не так результативен, как раньше. Однако, если Криштиану продолжит выступать, как в этом сезоне, он будет одним из фаворитов в 2022 году.

Что касается «Золотого мяча» в этом году, то его должен получить Левандовски. Он много забивает, его показатели не хуже, чем у Месси и Роналду», - передает слова Фердинанда The Sun.

Напомним, что в активе Криштиану пять «Золотых мячей».