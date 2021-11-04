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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы претенденты на звание лучшего тренера и игрока месяца в АПЛ

04 Ноября 2021 • 21:35 Комментировать

Сегодня стартовало голосование за звание лучшего тренера и футболиста по итогам октября в английской Премьер-лиге.

Среди наставников команд чемпионата в прошлом месяце лучше всех себя проявили Юрген Клопп из «Ливерпуля» (2 победы, 2 ничьи), Томас Тухель из «Челси» (4 победы), Дэвид Мойес из «Вест Хэма» (3 победы, 1 поражение) и Патрик Виейра из «Кристал Пэлас» (1 победа и 3 ничьи).

Что касается игроков, то вся борьба наверняка развернется между вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом (5 голов и 4 ассиста) и полузащитником «Манчестер Сити» Филом Фоденом (3 гола и 2 ассиста).

Результаты будут объявлены уже в ближайшие дни. Напомним, что в сентябре награды удостоился форвард «МЮ» Криштиану Роналду, а также тренер «Арсенала» Микель Артета.

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