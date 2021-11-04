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Фернандо Торрес рассказал, кого считает лучшим футболистом мира

04 Ноября 2021 • 20:50 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
4.40 4.40 1.67
07.11 19:30

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Испании Фернандо Торрес признался, кого считает лучшим футболистом в мире на данный момент. Экс-форвард «фурии рохи» без раздумий определился с выбором, отдав свое предпочтение Мохамеду Салаху.

«Он невероятно стабилен, это огромная редкость. В последние 2-3 сезона ему нет равных, а в течение пяти лет он стабильно входил в топ-3 игроков мира. Он привел «Ливерпуль» к трофеям, а это многое значит», - цитирует испанца пресс-служба мерсисайдского клуба.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Салах снова удивляет своей результативностью – египтянин отметился 15 голами в 14 поединках во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фернандо Торрес Мохамед Салах
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