Фернандо Торрес рассказал, кого считает лучшим футболистом мира

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Испании Фернандо Торрес признался, кого считает лучшим футболистом в мире на данный момент. Экс-форвард «фурии рохи» без раздумий определился с выбором, отдав свое предпочтение Мохамеду Салаху.

«Он невероятно стабилен, это огромная редкость. В последние 2-3 сезона ему нет равных, а в течение пяти лет он стабильно входил в топ-3 игроков мира. Он привел «Ливерпуль» к трофеям, а это многое значит», - цитирует испанца пресс-служба мерсисайдского клуба.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Салах снова удивляет своей результативностью – египтянин отметился 15 голами в 14 поединках во всех турнирах.