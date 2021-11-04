«Барселона» надолго потеряла Серхио Агуэро. Аргентинский форвард, перебравшийся в каталонский клуб летом, из-за проблем с сердцем пропустит как минимум три ближайших месяца. В сложившейся ситуации «сине-гранатовые» могут выйти на трансферный рынок в январе, чтобы усилить линию нападения.

Как сообщает El Nacional, «Барселона» хочет подписать в зимнее трансферное окно Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского «Арсенала».

В сезоне 2021/2022 Пьер-Эмерик Обамеянг провёл за «Арсенал» 10 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевых паса. Эксперты из transfermarkt оценивают 32-летнего Обамеянга в 25 миллионов евро.