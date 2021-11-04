«Кейн, будь готов работать»: Терри отреагировал на приход Конте в «Тоттенхэм»

Экс-футболист сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри отреагировал на приход итальянского специалиста Антонио Конте в «Тоттенхэм». Стороны заключили контракт, рассчитанный до конца июня 2023 года.

«Не хочу это признавать, но какая же сделка. Команда полюбит Конте и его тренерский штаб. Гарри Кейн, будь готов работать», - гласит сообщение Джона в комментариях к публикации в инстаграм-аккаунте 433.

У руля «Тоттенхэма» Конте сменил португальца Нуну Эшпириту Санту, под руководством которого «шпоры» шли на девятом месте в таблице АПЛ.

Кейн в текущем розыгрыше чемпионата Англии провел девять матчей и забил лишь один гол.