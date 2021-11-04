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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» начал переговоры с Зюле слухи

04 Ноября 2021 • 12:26 Комментировать

Защитник Никлас Зюле может сменить «Баварию» на «Ньюкасл». По словам журналиста Кристиана Фалька, которые приводит на своих страницах немецкий TZ, переговоры между сторонами уже идут. Эксперт отмечает, что Зюле интересен проект «Ньюкасла».

Напомним, что в октябре «Ньюкасл» получил богатых владельцев. Клуб приобрёл консорциум, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. Совладелец «сорок» Аманда Стэйвли успела подтвердить, клуб в будущем будет стараться привлекать топ-игроков, но для начала им нужно создать качественную инфраструктуру.

В сезоне 2021/2022 26-летний Никлас Зюле провёл за «Баварию» 16 матчей. Защитник отметился одним голевым пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бавария Никлас Зюле
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