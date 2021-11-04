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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Погба может уйти из «Манчестер Юнайтед» уже зимой слухи

04 Ноября 2021 • 10:25 Комментировать

Полузащитник Поль Погба не проявил склонности к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, «красные дьяволы» могут расстаться с Полем Погба уже зимой, поскольку от саги с французом в главной роли в английском клубе определённо устали.

Если «Манчестер Юнайтед» продаст Поля Погба зимой, то сможет выручить за игрока хоть какие-то деньги. Летом, как известно, действующий контракт французского полузащитника с манкунианским клубом истекает.

В сезоне 2021/2022 Поль Погба отдал семь голевых передач в 13 матчах за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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