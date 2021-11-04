Полузащитник Поль Погба не проявил склонности к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, «красные дьяволы» могут расстаться с Полем Погба уже зимой, поскольку от саги с французом в главной роли в английском клубе определённо устали.

Если «Манчестер Юнайтед» продаст Поля Погба зимой, то сможет выручить за игрока хоть какие-то деньги. Летом, как известно, действующий контракт французского полузащитника с манкунианским клубом истекает.

В сезоне 2021/2022 Поль Погба отдал семь голевых передач в 13 матчах за «Манчестер Юнайтед».