Кавани может сменить «Манчестер Юнайтед» на бразильский клуб

Опытный уругвайский форвард Эдинсон Кавани, который испытывает нехватку игровой практики после возвращения в «Манчестер Юнайтед» португальца Криштиану Роналду, может сменить клубную прописку.

По информации журналистов таблоида Daily Star, заинтересованность в услугах 34-летнего голеадора проявляет бразильский «Палмейрас». Кавани может перебраться в новый клуб на правах свободного агента следующим летом.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги нападающий поучаствовал в пяти поединках за манкунианцев. На счету Эдинсона один результативный удар.

За «красных дьяволов» уругваец выступает с октября прошлого года.