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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стало известно, что сказал Конте футболистам «Тоттенхэма» после назначения

04 Ноября 2021 • 09:33 Комментировать

Антонио Конте официально пока не может тренировать «Тоттенхэм» из-за бюрократических вопросов с документами. Впрочем, итальянский тренер уже встретился с футболистами команды и поговорил с ними. На страницах Daily Mail рассказывается о некоторых деталях этой встречи.

По данным источника, Конте сказал футболистам «Тоттенхэма», что он открыт для каждого, если они будут открыты для него взамен. Итальянец подчеркнул важность упорной работы друг за друга, но при этом отметил необходимость снова начать получать удовольствие от футбола после непростого старта сезона.

Напомним, Антонио Конте подписал с «Тоттенхэмом» контракт до конца сезона 2022/2023 с возможностью продления.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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