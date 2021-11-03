Луис Суарес признался, что в 2013 году хотел перейти в «Арсенал»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал, что в 2013 году он задумывался об уходе из «Ливерпуля». Как оказывается, уругваец очень сильно хотел оказаться в лондонском «Арсенаде».

«На мое решение остаться повлиял наставник Брендан Роджерс, он пообещал вернуть команду на вершину. А так, я уже готовился к своему переходу в «Арсенал». Они тогда регулярно играли в Лиге чемпионов, что привлекало меня. Но, я дал еще один шанс «Ливерпулю» и в последствии не пожалел», - цитирует Суареса пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в 2014 году форвард по итогу покинул Туманный Альбион, но присоединился к «Барселоне», с которой позже стал обладателем самого престижного клубного трофея Европы.