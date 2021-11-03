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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Райола считает, что Сульшер виноват в нестабильной игре Погба слухи

03 Ноября 2021 • 19:43 Комментировать

Известный агент Мино Райола следующим летом готовится провернуть несколько громких сделок. Так, например, Поль Погба может сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб. Немецкий Bild на своих страницах пишет о том, что Райола считает тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера виновным в нестабильной игре Погба.

Напомним, что в первой игре сезона против «Лидса» Поль Погба оформил четыре голевых паса. С тех пор в двенадцати матчах француз лишь трижды ассистировал партнёрам и ни разу не забивал сам.

Отметим, что действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до завершения текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мино Райола Поль Погба Уле Гуннар Сульшер
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