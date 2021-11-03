​Моуринью прокомментировал смену тренера в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу смены главного тренера в «Тоттенхэме», где он ранее работал.

Напомним, после поражения от «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3 «Тоттенхэм» попрощался с Нуну Эшпириту и в скором времени назначил Антонио Конте.

«Я думаю, что Конте – хороший тренер, но Нуну – очень хороший тренер. Он отлично работал с «Вулверхэмптоном» в течение четырёх-пяти лет, а не года или пары месяцев. У «Тоттенхэма» сейчас очень хороший тренер, но они имели такого же тренера с Нуну», - слова Моуринью приводит Hotspur Related в «Твиттере» со ссылкой на Sky Italia.