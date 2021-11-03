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​Директор «Тоттенхэма» прокомментировал назначение Конте

03 Ноября 2021 • 18:28 Комментировать

Во вторник Антонио Конте занял должность главного тренера «Тоттенхэма». По поводу нового рулевого высказался Фабио Паратичи – спортивный директор лондонского клуба.

«Я работал с Антонио раньше и очень хорошо его знаю. Он работяга, имеющий огромный багаж знаний и азарт. Это один из лучших тренеров в мире.

Выделит ли «Тоттенхэм» деньги на трансферы для Конте? Пока мы не говорили о футболистах. Мы доверяем нашим игрокам. Считаю, что наша команда конкурентоспособная. У нас хорошие игроки, и сейчас не время говорить о трансферах», - слова Паратичи с пресс-конференции приводит Football Italia.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Фабио Паратичи
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