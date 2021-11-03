​Чонг досрочно вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Форвард Тахит Чонг досрочно вернулся в ряды «Манчестер Юнайтед». 21-летний футболист с лета текущего года находился в аренде в «Бирмингеме», но серьёзная травма паха повлекла за собой хирургическое вмешательство. Чонг будет восстанавливаться до весны в расположении «красных дьяволов», о чём сообщается на официальном сайте клуба.

В сезоне 2021/2022 Тахит Чонг провёл 13 матчей в Чемпионшипе. В них форвард отметился тремя результативными передачами на партнёров по команде.

За первую команду «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг провёл 16 матчей. Футболист записал на свой счёт два голевых паса.