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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Чонг досрочно вернулся в «Манчестер Юнайтед»

03 Ноября 2021 • 15:33 Комментировать

Форвард Тахит Чонг досрочно вернулся в ряды «Манчестер Юнайтед». 21-летний футболист с лета текущего года находился в аренде в «Бирмингеме», но серьёзная травма паха повлекла за собой хирургическое вмешательство. Чонг будет восстанавливаться до весны в расположении «красных дьяволов», о чём сообщается на официальном сайте клуба.

В сезоне 2021/2022 Тахит Чонг провёл 13 матчей в Чемпионшипе. В них форвард отметился тремя результативными передачами на партнёров по команде.

За первую команду «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг провёл 16 матчей. Футболист записал на свой счёт два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Бирмингем Манчестер Юнайтед Тахит Чонг
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