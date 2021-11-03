​Скоулз считает, что за Погба нужно присматривать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался по поводу полузащитника команды Поля Погба.

«Погба нужен кто-то, кто постоянно бы за ним присматривал и разговаривал. Это должен быть опытный человек, которого Поль полностью уважает. Даже в 35 Погба будет делать такие же глупые вещи с мячом, и люди это знают. Для футболиста очень важна концентрация, а Погба иногда витает в облаках.

В «Ювентусе» Погба был великолепен, но там рядом были Пирло, Кьеллини, Буффон, там был агрессивный тренер – они всё время с ним говорили. Сейчас Полю нужно что-то такое. В наши годы мы бы уже поговорили с ним в раздевалке», - сказал Скоулз BT Sport.