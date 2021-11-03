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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Скоулз считает, что за Погба нужно присматривать

03 Ноября 2021 • 13:38 Комментировать (1)

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался по поводу полузащитника команды Поля Погба.

«Погба нужен кто-то, кто постоянно бы за ним присматривал и разговаривал. Это должен быть опытный человек, которого Поль полностью уважает. Даже в 35 Погба будет делать такие же глупые вещи с мячом, и люди это знают. Для футболиста очень важна концентрация, а Погба иногда витает в облаках.

В «Ювентусе» Погба был великолепен, но там рядом были Пирло, Кьеллини, Буффон, там был агрессивный тренер – они всё время с ним говорили. Сейчас Полю нужно что-то такое. В наши годы мы бы уже поговорили с ним в раздевалке», - сказал Скоулз BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Поль Погба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
03 Ноября 2021 в 14:25
Лучше и не скажешь...но на кой нужен игрок, рядом с которым постоянно должна быть нянька???...пусть обходится одной - свиноагентом
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