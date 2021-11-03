Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте

Один из лучших центрфорвардов мирового футбола Гарри Кейн, выступающий за лондонский «Тоттенхэм», принял решение о своем будущем.

Как сообщает The Sun, бомбардир больше не думает об уходе после прихода в команду Антонио Конте. По мнению 28-летнего футболиста, итальянский специалист сможет привести «шпор» к трофеям.

Конте занял пост рулевого лондонского коллектива во вторник, 2 ноября. Стороны заключили контракт до конца сезона-2022/2023. В договоре прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества на год.

Кейн пока проводит нерезультативный сезон. В девяти матчах Премьер-лиги Гарри отметился лишь одним голом.