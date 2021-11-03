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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» определился с первым зимним трансфером

03 Ноября 2021 • 12:29 Комментировать

Лондонский «Арсенал» определился с первым трансфером на зимнее трансферное окно. Как сообщает таблоид Daily Star, английский клуб, постепенно выбирающийся из ямы, нацелился на сербского форварда Луку Йовича, правами на которого владеет мадридский «Реал».

«Канониры» рассчитывают арендовать нападающего с правом последующего выкупа. Тренерский штаб во главе с Микелем Артетой поддерживает эту сделку. В клубе считают, что Йович сможет заменить на острие атаки Александра Ляказетта, которого могут продать в ближайшем будущем.

В «королевском» клубе Лука является игроком запаса. Он проигрывает конкуренцию Винисиусу Жуниору и Кариму Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Лука Йович
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