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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Худшая команда АПЛ может сменить тренера

03 Ноября 2021 • 10:40 Комментировать
Брентфорд
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Норвич
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06.11 18:00

«Норвич» очень плохо стартовал в новом чемпионате. В десяти прошедших турах Премьер-лиги «канарейки» набрали всего лишь два очка и, как следствие, занимают последнее место в турнирной таблице.

Руководители «Норвича» могут пойти на смену тренера, если в обозримом будущем результаты не улучшатся. Как сообщает Daily Mail, Даниэля Фарке на тренерском мостике «канареек» может сменить Эдди Хау. Последний в настоящий момент находится без клуба после летнего ухода из «Борнмута». В своё время именно Хау впервые в истории вывел «Борнмут» в Премьер-лигу Англии.

На выходных «Норвич» проведёт гостевой матч против «Брентфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Эдди Хау Даниэль Фарке
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