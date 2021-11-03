​Худшая команда АПЛ может сменить тренера

«Норвич» очень плохо стартовал в новом чемпионате. В десяти прошедших турах Премьер-лиги «канарейки» набрали всего лишь два очка и, как следствие, занимают последнее место в турнирной таблице.

Руководители «Норвича» могут пойти на смену тренера, если в обозримом будущем результаты не улучшатся. Как сообщает Daily Mail, Даниэля Фарке на тренерском мостике «канареек» может сменить Эдди Хау. Последний в настоящий момент находится без клуба после летнего ухода из «Борнмута». В своё время именно Хау впервые в истории вывел «Борнмут» в Премьер-лигу Англии.

На выходных «Норвич» проведёт гостевой матч против «Брентфорда».