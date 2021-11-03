Унаи Эмери не возглавит «Ньюкасл» в обозримом будущем. Как сообщает BBC со ссылкой на эксперта Гиллема Балаге, испанский тренер «Вильярреала» сказал английскому клубу «нет». Основная причина заключается в том, что Эмери почувствовал отсутствие чёткого видения развития проекта со стороны новых владельцев «Ньюкасла».

Напомним, что в октябре «Ньюкасл» приобрёл консорциум, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. Богатые владельцы в перспективе хотят вывести «Ньюкасл» на топ-уровень в Англии и Европе.

Накануне появлялась информация о том, что помимо Унаи Эмери в сферу интересов «Ньюкасла» входит молодой тренер Эдди Хау.