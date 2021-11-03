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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эмери сказал «нет» «Ньюкаслу» слухи

03 Ноября 2021 • 08:42 Комментировать

Унаи Эмери не возглавит «Ньюкасл» в обозримом будущем. Как сообщает BBC со ссылкой на эксперта Гиллема Балаге, испанский тренер «Вильярреала» сказал английскому клубу «нет». Основная причина заключается в том, что Эмери почувствовал отсутствие чёткого видения развития проекта со стороны новых владельцев «Ньюкасла».

Напомним, что в октябре «Ньюкасл» приобрёл консорциум, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. Богатые владельцы в перспективе хотят вывести «Ньюкасл» на топ-уровень в Англии и Европе.

Накануне появлялась информация о том, что помимо Унаи Эмери в сферу интересов «Ньюкасла» входит молодой тренер Эдди Хау.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Унаи Эмери
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