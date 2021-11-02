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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду признали лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре

02 Ноября 2021 • 19:22 Комментировать

Криштиану Роналду победил в опросе болельщиков, определявших лучшего футболиста «Манчестер Юнайтед» в октябре. Звёздный португальский форвард набрал 57% голосов.

В прошлом месяце Криштиану Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» пять матчей. В них португалец отметился двумя голами и одной результативной передачей на партнёра.

Стоит сказать, что Криштиану Роналду фанаты «красных дьяволов» признавали лучшим и по итогам сентября.

Во вторник вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч групповой стадии Лиги чемпионов против «Аталанты». Футболисты услышат стартовый свисток в 23:00 по Москве. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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