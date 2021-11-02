​Канчельскис считает, что с Конте у «Тоттенхэма» есть шансы на титул АПЛ

«Тоттенхэм» ровно 5000 дней не выигрывал трофеи. Символично, что именно во вторник лондонский клуб объявил о назначении главным тренером Антонио Конте.

Андрей Канчельскис заявил «Спорт-Экспрессу», что Конте способен исправить ситуацию «Тоттенхэма» с отсутствием трофеев. По мнению экс-игрока сборной России, под руководством Конте лондонцы могут стать чемпионами Англии.

«Это тренер-чемпион, где бы он ни работал, всегда выигрывал титулы. Думаю, что «Тоттенхэм» точно не ошибся, назначив его на пост главного тренера», - поделился своими мыслями Канчельскис.

Напомним, что в прошлом сезоне Антонио Конте стал чемпионом Италии с «Интером». Впрочем, он ушёл из клуба по причине разногласий с руководством.