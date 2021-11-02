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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Канчельскис считает, что с Конте у «Тоттенхэма» есть шансы на титул АПЛ

02 Ноября 2021 • 17:59 Комментировать (2)

«Тоттенхэм» ровно 5000 дней не выигрывал трофеи. Символично, что именно во вторник лондонский клуб объявил о назначении главным тренером Антонио Конте.

Андрей Канчельскис заявил «Спорт-Экспрессу», что Конте способен исправить ситуацию «Тоттенхэма» с отсутствием трофеев. По мнению экс-игрока сборной России, под руководством Конте лондонцы могут стать чемпионами Англии. 

«Это тренер-чемпион, где бы он ни работал, всегда выигрывал титулы. Думаю, что «Тоттенхэм» точно не ошибся, назначив его на пост главного тренера», - поделился своими мыслями Канчельскис.

Напомним, что в прошлом сезоне Антонио Конте стал чемпионом Италии с «Интером». Впрочем, он ушёл из клуба по причине разногласий с руководством.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Андрей Канчельскис
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Baklanov Nick
02 Ноября 2021 в 18:55
Моуриньо тоже везде выигрывал титулы, пока не пришел в Тоттенхэм :D
Don sangre
02 Ноября 2021 в 18:53
Кроме сборной Италии))) Поживём увидим!
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