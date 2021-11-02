Следующим летом Поль Погба может снова примерить футболку «Ювентуса». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мино Райола уже несколько недель ведёт переговоры с боссами «старой синьоры». Речь может пойти о контракте сроком на три сезона.

Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2021/2022, то есть летом француз может перейти в другой клуб бесплатно.

В текущем сезоне Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей в различных соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт семь результативных передач на партнёров.