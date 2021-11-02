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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райола ведёт переговоры по возвращению Погба в «Ювентус» слухи

02 Ноября 2021 • 17:37 Комментировать (2)

Следующим летом Поль Погба может снова примерить футболку «Ювентуса». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мино Райола уже несколько недель ведёт переговоры с боссами «старой синьоры». Речь может пойти о контракте сроком на три сезона.

Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2021/2022, то есть летом француз может перейти в другой клуб бесплатно.

В текущем сезоне Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей в различных соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт семь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Мино Райола Поль Погба Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Johnnyf15426378
02 Ноября 2021 в 19:01
Да пусть уже валит эта истеричка. Несколько лет мозги дурит всем.
Snk6565
02 Ноября 2021 в 18:07
Так, вроде, в случае свободного агента переговоры можно начинать только после (или с началом) зимнего трансферного???...или свину закон не писан?...или попугай уйдет зимой за деньги???
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