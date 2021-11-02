В прошлом месяце «Ньюкасл» получил новых владельцев – клуб приобрёл консорциум, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. Новые боссы уже уволили тренера, распрощавшись со Стивом Брюсом. Теперь «сороки» ищут нового специалиста, который встанет у истоков новой команды.

По данным The Athletic, «Ньюкасл» выбирает между двумя тренерами – Унаи Эмери и Эдди Хау. Испанец является предпочтительным кандидатом, хотя за его переход «сорокам» придётся заплатить «Вильярреалу» 6 миллионов евро компенсации. Что касается Эдди Хау, то после летнего ухода из «Борнмута» этот тренер не имеет клуба.