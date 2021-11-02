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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Раскрыта зарплата Конте в «Тоттенхэме»

02 Ноября 2021 • 12:35 Комментировать

В ближайшие часы Антонио Конте должен занять должность главного тренера «Тоттенхэма». По данным La Gazzetta dello Sport, контракт итальянского тренера будет рассчитан до конца сезона 2022/2023. За это время Конте заработает около 18 миллионов евро, то есть его зарплата составит примерно миллион в месяц. 

Антонио Конте может провести первую тренировку в «Тоттенхэме» до конца дня. При этом на тренерском мостике команды на матче итальянец может появиться не сразу, поскольку ему нужно получить рабочую визу. После «Брексита» оформление подобных документов стало более сложным.

Напомним, что в понедельник «Тоттенхэм» уволил Нуну Эшпириту.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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