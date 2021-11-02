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Конте назвал четыре трансферные цели «Тоттенхэма»

02 Ноября 2021 • 12:05 Комментировать

Итальянец Антонио Конте, который в скором времени должен занять пост наставника лондонского «Тоттенхэма», определился с целями клуба на зимнее трансферное окно.

Согласно данным журналистов Gazzetta dello Sport, в шорт-лист тренера уже включены четыре футболиста. Речь идет о нападающем Душане Влаховиче («Фиорентина»), хавбеке Франке Кесси («Милин»), а также защитниках Мануэле Ладзари («Лацио») и Стефане де Врее («Интер»).

Ранее стало известно, что руководство лондонского клуба готово выделить Конте на усиление состава порядка 180 миллионов евро.

Последним местом работы Антонио был миланский «Интер», который он привел к скудетто в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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